Рига, , 10:57 — REGNUM Движущей силой сотрудничества НАТО и Армении является план индивидуального партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян на встрече с заместителем премьер-министра Латвии, министром обороны Артисом Пабриксом в Риге, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мнацаканян также подтвердил готовность Армении «продолжить и расширить» свое участие в международных миротворческих и гуманитарных усилиях.

Кроме того, собеседники положительно оценили динамично развивающиеся армяно-латвийские отношения, подтвердив обоюдную готовность приложить усилия для полной реализации эффективного взаимодействия и готовность расширить двустороннее сотрудничество.

Стороны также отметили, что армяно-латвийские отношения основаны на взаимном уважении и понимании, и наметили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для активизации диалога на разных уровнях.

Напомним, Армения подписала индивидуальный план партнерства с НАТО в 2005 году. Такой вид партнерства предусматривает союзнические взаимоотношения и стратегическое военное партнерство между странам-членами военного альянса.