Анкара, , 11:37 — REGNUM Заместитель председателя Партии националистического движения Турции Семих Йалчын заявил: «Создаётся впечатление, что ни похищенные Рабочей партией Курдистана дети, ни противостояние их матерей с политическим продолжением террористов Демократической партией народов Народно-республиканскую партию совершенно не волнуют».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Семих Йалчын отметил: «Вместо того, чтобы облегчить горе семей, потерявших близких, поддержать наши силы безопасности в их жертвенной борьбе с терроризмом, внести вклад в выживание государства, Народно-республиканская партия предпочла поддержать Демократическую партию народов».

Политик добавил: «Их повестка, скрытая под термином «процесса урегулирования», — это шаг, направленный на принятие политического крыла Рабочей партии Курдистана, выпестовывание этих сепаратистов и новую интенсификацию их кровавых акций».