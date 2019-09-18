Анкара, , 10:24 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Кто и из каких конфликтов вышел в выигрыше? Я говорю о том, что нужно повернуть весь Ближний Восток к миру. Там живут наши братья. Почему мы идём на конфликт и отправляем оружие? Почему люди там убивают друг друга?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Турция — сильнейшая страна региона. Страна, которая, с точки зрения экономики, может инвестировать в регион больше всех. У нас есть сила для того, чтобы контролировать регион экономически. Мы можем направить его в мирное русло».

Политик в данном контексте напомнил об афоризме Мустафы Кемаля Ататюрка: «Какими бы великими не были победы на поле боя, они не дают результата, если не увенчиваются победами экономическими», и резюмировал, что за последние 17 лет Турция выплатила 170 млрд долларов процентов по внешнему долгу.