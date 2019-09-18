Исламабад, , 10:11 — REGNUM Президент Пакистана Ариф Альви в своем интервью турецкому новостному агентству Anadolu Ajansı заявил: «Сейчас 4-миллионное население Кашмира и Ассама пытаются лишить родины и сделать гражданами второго сорта. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, хоть и заявляет о том, что никто родины лишён не будет, продолжает идти по опасному пути угнетения меньшинств».

Ариф Альви отметил: «В настоящий момент Индия оценивает движения за независимость Кашмира как террористические. Признанную ООН борьбу за независимость Индия провозглашает терроризмом. Несмотря на это, с 1972 года, когда был заключен договор в Симле, Индия не провела ни одного заседания по кашмирскому вопросу, а теперь они говорят, что Кашмир — неотъемлемая часть Индии».

Пакистанский лидер отметил: «Меня же беспокоит другой вопрос, а именно то, что подход правительства Моди, которое следует гитлеровским этническим чисткам, контролю меньшинств и давлению на них, похож на философию Союза добровольных слуг родины».