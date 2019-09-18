Исламабад, , 10:39 — REGNUM 17 сентября главный министр пакистанской провинции Синд Мурад Али Шах заявил, что федеральное правительство не способно помочь Синду и его столице Карачи.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Мурад Али Шах, выступая на заседании парламента провинции, отметил, что создание Стратегического комитета по проблемам Карачи в Исламабаде — это антиконституционный шаг. По мнению главного министра, спасение столицы провинции от «мусорного кризиса», болезней и наводнений — это дело правительства самой провинции. Федеральное правительство не имеет права вводить прямое управление или вмешиваться тем или иным образом, — подчеркнул Мурад Али Шах.

Экономическая столица Пакистана Карачи переживает тяжелый кризис: в городе скопилось огромное количество неубранного мусора, также не были до конца устранены последствия наводнения в сезон муссонов. В городе, как и в других крупных населенных пунктах страны, распространяется лихорадка денге. В Исламабаде уже несколько раз заявляли о возможности введения прямого управления, чтобы спасти Синд и Карачи.