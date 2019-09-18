Баку, , 10:04 — REGNUM Вопросы региональной безопасности обсудили президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает 18 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Грузинский министр отметила, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии и «надежным соседом». Стороны также обсудили развитие международных транспортных коридоров, которые проходят через территорию двух стран, а также популяризацию транзитного потенциала.

Собеседники также отметили высокий уровень сотрудничества в сфере туризма и экономики. В частности, в 2018 году туристический поток из Грузии в Азербайджан вырос на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить Тбилиси.

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