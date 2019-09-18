Исламабад, , 10:51 — REGNUM 17 сентября премьер-министр Пакистана Имран Хан позвонил кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бин Салману, чтобы выразить ему поддержку после атаки йеменских хуситов на скважины Saudi Aramco.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана пообещал полную поддержку Саудовской Аравии в деле борьбы с террористами. По словам Имрана Хана, Исламабад всегда готов выступить на стороне «братского» Эр-Рияда в случае угрозы его территориальной неприкосновенности и суверенитету. Ранее Пакистан высказался решительно против своего участия в гражданской войне в Йемене.

Напомним, что авиаудар йеменских боевиков-хуситов при помощи беспилотников по месторождениям Saudi Aramco в Саудовской Аравии привело к значительному увеличению цены на нефть на мировых рынках. Саудовская Аравия пообещали восстановить уровень добычи к 30 сентября.