Нью-Дели, , 10:05 — REGNUM В индийском штате Аруначал-Прадеш на границе с Китаем снова начал действовать передовой аэродром «Виджаянагара», закрытый из-за технических проблем в 2016 году.

По сообщению индийского информационного агентства Джагран, в штате Аруначал-Прадеш состоялось официальное открытие аэродрома с участием представителей командования ВВС. «Виджаянагара», названный в честь средневековой империи на юге Индии, способен принимать современные истребители, такие как Jaguar, Mirage 2000, Tejas и Су-30МКИ. Ожидается, что передовой аэродром усилит боеспособность ВВС Индии на границе с КНР в штате, который в Поднебесной по-прежнему считают спорной территорией.

Открытие военного аэродрома в Аруначал-Прадеше проходит на фоне обострения ситуации на границе с КНР. Ранее уже произошла потасовка между пограничниками обеих стран. Индия проводит в регионе масштабные учения «Химвиджай», организовав переброску по воздуху к границе с КНР 2500 военнослужащих с бронетехникой и буксируемой артиллерией.