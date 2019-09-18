Исламабад, , 10:02 — REGNUM 17 сентября директор отделения Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур заявил, что Фонд не намерен пересматривать условия кредитной программы для Пакистана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Джихад Азур прибыл в Исламабад в составе делегации МВФ во главе с Эрнесто Рамиресом — Риго, которая должна «оценить прогресс кредитной программы. По словам Джихада Азура, программа началась совсем недавно и пока приносит хорошие результаты. Представители МВФ остались довольны сообщением Федеральной комиссии по доходом Пакистана о том, что доходы федерального бюджета увеличились на 30%.

Джихад Азур отметил, что премьер-министр Пакистана Имран Хан заверил Фонд в том, что Пакистан будет строго придерживаться своих обязательств в рамках кредитной программы. Ранее информационные агентства сообщали, что Пакистан может попросить МВФ смягчить условия кредитной программы.