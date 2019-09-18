Исламабад, , 10:18 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан отверг возможность компромисса с оппозиционными партиями по поводу амнистии для их лидеров.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Имран Хан заявил, что процесс борьбы с коррупцией, начатый его правительством, должен продолжаться. Преследование коррупционеров должно быть «законным, открытым и вестись без политического вмешательства», — подчеркнул Имран Хан. Оппозиционные партии неоднократно требовали освобождения своих лидеров, назвав уголовные дела против них «политически мотивированными».

Напомним, что ранее глава оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» экс-премьер Наваз Шариф был осужден по обвинению в коррупции. Под стражей находится и другой лидер оппозиции, экс-президент Асиф Али Зардари.