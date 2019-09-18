Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил общественности, что жители штатов Джамму и Кашмир и Ладакх сталкивались с дискриминацией в течение 70 лет. Он также добавил, что эта дискриминация имела негативные последствия по всей стране и вылилась в проявление различных форм насилия и сепаратизма.

Нью-Дели, , 10:36 — REGNUM Политик также выразил уверенность, что теперь, после отмены 370 статьи конституции Индии, гарантировавшей особый статус региону, правительство страны сможет полностью обеспечить его развитие, а также предоставит жителям возможности для самореализации.

По информации индийского новостного агентства Джагран, данное заявление было сделано в день рождения политика, во время которого он посетил знаменитую Статую Единства, а также плотину Сардар-Саровар близ его родного штата Гуджарат. В этой связи он также сравнил статую в честь Валлабхаи Пателя и Статую Свободы в США.

«Статую Единства, расположенную в Индии, посещает в среднем 8500 посетителей в день. При этом, Статуя Свободы в Нью-Йорке принимает в среднем 10 000 туристов, хотя ей уже 133 года. Таким образом, статуя в Гуджарате является одним из самых популярных туристических мест в мире», — отметил политик.