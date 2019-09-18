Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его правительство все еще придерживается цели удвоить доход крестьян по всей стране к 2022 году. По его словам, за первые 100 дней своего пребывания в должности, члены правительства уже предприняли некоторые шаги по достижению этой амбициозной цели.

Нью-Дели, , 11:59 — REGNUM «Постоянные усилия правительства направлены на удвоение дохода каждой семьи крестьян к 2022 году. В настоящее время они получают финансовые отчисления в рамках правительственных программ. Недавно была запущена программа пенсионного обеспечения», — заявил политик.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в рамках новой пенсионной программы крестьяне будут получать гарантированную минимальную пенсию в размере 3000 рупий (примерно 2700 рублей) по достижению 60 лет.

Он отметил, что в целом доход крестьян увеличивается благодаря повсеместному запуску ирригационных систем, что способствует развитию садоводства и производству товарных культур.