Нью-Дели, , 11:18 — REGNUM Вооруженные силы Индии успешно провели испытания, в ходе которых была испытана индийская ракета «Астра» класса воздух-воздух с радиолокационной системой наведения. Эта ракета была запущена с помощью российского истребителя Су-30 МКИ.

«Воздушная цель была поражена, таким образом мы продемонстрировали возможности первой индийской ракеты класса воздух-воздух», — говорится в сообщении министерства обороны.

По информации индийского новостного агентства Джагран, министр обороны страны Раджнатх Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок и ВВС с успешным испытанием новой ракеты.

Ракета «Астра» способна поражать цели на расстоянии 70 километров, при этом достигает скорости более 5555 километров в час.