Нью-Дели, 18 сентября 2019, 11:18 — REGNUM Вооруженные силы Индии успешно провели испытания, в ходе которых была испытана индийская ракета «Астра» класса воздух-воздух с радиолокационной системой наведения. Эта ракета была запущена с помощью российского истребителя Су-30 МКИ.
«Воздушная цель была поражена, таким образом мы продемонстрировали возможности первой индийской ракеты класса воздух-воздух», — говорится в сообщении министерства обороны.
По информации индийского новостного агентства Джагран, министр обороны страны Раджнатх Сингх поздравил Организацию оборонных исследований и разработок и ВВС с успешным испытанием новой ракеты.
Ракета «Астра» способна поражать цели на расстоянии 70 километров, при этом достигает скорости более 5555 километров в час.