Официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар выразил обеспокоенность в отношении постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны Пакистана. По его словам в этом году Пакистан провоцировал индийских военнослужащих и первым открывал стрельбу 2050 раз.

Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM «Мы подчеркиваем нашу обеспокоенность по поводу неспровоцированных нарушений режима прекращения огня со стороны пакистанских сил. В том числе, поводом для беспокойства является и поддержка трансграничного терроризма со стороны наших соседей», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, данные нападения совершаются как на гражданских лиц, проживающих в штате Кашмир, так и пограничные посты армии Индии. Равиш Кумар также отметил, что в результате подобных действий в общей сложности погиб 21 индиец.

«Мы неоднократно призывали Пакистан придерживаться договоренности о прекращении огня 2003 года. Индийские силы проявляют максимальную сдержанность», — добавил Кумар.