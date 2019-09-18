Лидеры региональных оппозиционных партий Индии, представленных в южных штатах страны, набросились с критикой на правительство за проводимую языковую политику по популяризации и насаждению хинди. Данные заявления прозвучали после того, как министр внутренних дел Индии Амит Шах назвал хинди «единственным языком, способным объединить всю страну».

Лидер партии Дравида Муннетра Кажагам, одной из ведущих в штате Тамилнад, М.К. Сталин отметил, что эти комментарии министра унижают не говорящих на хинди людей, приравнивая их к людям второго сорта. Он также публично попросил премьер-министра Нарендру Моди вмешаться и разрешить языковую проблему, при этом пригрозил «общенациональной агитацией» в случае игнорирования просьб жителей Южной Индии. Представители партии Всеиндийский совет объединенных мусульман в штате Телангана заявили, что «Индия включает в себя не только язык хинди и индусов».

Нью-Дели, , 12:07 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, главная оппозиционная партия страны — Индийский национальный конгресс (ИНК) в штате Карнатака также высказалась по поводу насаждения хинди. Представители партии назвали заявление главы МВД «ложной пропагандой».

При этом, многие политики ссылаются на статью 29 конституции Индии, которая регламентирует права в области культуры и образования. В ней говорится, что любая группа граждан, имеющая особый язык, письменность и культуру, вправе сохранить их.