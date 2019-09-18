Амман, , 09:47 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Иордании Суфиан Куда заявил, что глава внешнеполитического ведомства Королевства Айман ас-Сафади призвал к немедленному освобождению двух граждан Иордании, которые были задержаны израильскими властями после пересечения пограничного перехода «Мост Короля Хусейна». Кроме того, в МИД Иордании был вызван израильский посол в Аммане для дачи объяснений относительно инцидента. Об этом сообщает иорданское новостное издание Al-rai.

Официальный представитель МИДа отметил, что министр потребовал от израильской стороны предоставить информацию об обвинениях, выдвинутых против иорданских граждан. Он отметил, что Амман будет продолжать осуществлять поддержку обвиняемых на протяжении всего расследования, требуя гарантировать защиту их законных прав.

Кроме того, Суфиан Куда подчеркнул, что министерство продолжает вести работу по освобождению иорданских граждан, заявив, что консул Королевства в Тель-Авиве уже посетил задержанных с целью выяснения обстоятельств дела и проверки условий их содержания под стражей.