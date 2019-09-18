Амман, , 10:15 — REGNUM Правительство Иордании подтвердило свою приверженность проведению диалога с профсоюзом иорданских учителей, однако прямых переговоров по прекращению общенациональной забастовки преподавателей, которая продолжается уже вторую неделю, так и не было проведено. Представители власти заявили, что приветствуют заявления лидеров профсоюза о необходимости назначения даты переговоров. Иорданское информационное агентство Petra сообщает, что рабочая группа правительства выразила готовность провести встречу с представителями профсоюза в здании Министерства образования Королевства.

В свою очередь, Министерство образования потребовало от региональных управлений предоставить список преподавателей, которые воздерживаются от проведения занятий и продолжают участвовать в забастовке. Со своей стороны, профсоюз учителей Иордании заявил, что лишь данная структура несет ответственность за забастовку работников сферы образования. Ранее профсоюз уже отклонил письмо премьер-министра Иордании Омара Раззаза, в котором тот подчеркивал важность возвращения учителей на рабочие места и продолжения образовательного процесса.

Представители профсоюза преподавателей Иордании отмечают, что забастовка будет продолжаться до момента повышения заработной платы, обещанного правительством с 2014 года. Согласно примерным подсчетам, 50% повышение жалования учителям обойдется иорданским властям в 150 миллионов долларов.