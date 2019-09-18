Лондон, , 09:50 — REGNUM Бывшая глава национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что за несчастьями, которые с ней происходят в последнее время, скорее всего, стоит украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом она заявила 18 сентября в интервью изданию «Левый берег».

На вопрос журналистов о том, что за всеми ЧП, случившимися с Гонтаревой и её близкими, может стоять Коломойский и его люди, она ответила:

«У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся… Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала — криминал как минимум детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль».

Экс-глава НБУ считает, что Коломойский может преследовать её за участие в национализации «Приватбанка», которая состоялась ещё в 2016 году. Гонтарева уверяет, что на момент национализации крупнейший банк Украины представлял собой «пирамиду», в которую государство было вынуждено вложить 155 млрд гривен.

Она также отвергла версию об организации поджогов автомобиля, оформленного на её сына, и собственного дома под Киевом, чтобы получить политическое убежище в Великобритании.

«Все угрозы, которые звучали от [Коломойского] в мой адрес ещё в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я — резидент Англии, который здесь живёт, работает и платит налоги?» — прокомментировала Гонтарева.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не следует делать поспешных выводов касательно пожара в доме бывшей главы Нацбанка Украины и выстраивать события вокруг Гонтаревой в единую цепь.

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