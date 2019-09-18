Рабат, , 09:48 — REGNUM Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) опубликовало заявление, в котором подтвердило решение Государственного департамента одобрить продажу Марокко крупной партии вооружения и техники. Сделка оценивается в 985 миллионов долларов и будет реализована в рамках стратегического партнерства между государствами. Об этом сообщает марокканское информационное агентство MAP.

Марокканская сторона обратилась к Вашингтону с просьбой приобретения партии ракет TOW-2A, ракет группы BGM-71−4B-RF, пусковых установок M220A2 TOW, а также установки усовершенствованной системы ITAS M41. Кроме того, сделка включает в себя обучение, предоставление материально-технической поддержки, необходимого оборудования и обеспечения деятельности подрядчиков. Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Рабату партии многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 стоимостью 209 миллионов долларов.

Вашингтон отмечает, что Марокко является «важной силой в рамках обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в регионе Северной Африки». Рабат является одним из главных союзников США в регионе, поэтому данная сделка направлена на укрепление стратегического оборонного партнерства между сторонами. США являются основным поставщиком вооружения в Марокко, за последние пять лет Рабат получил порядка 65% своего вооружения из Соединенных Штатов.