Тегеран, , 10:23 — REGNUM Исполняющий обязанности директора МАГАТЭ Корнел Ферута заявил, что организация продолжит постоянно мониторить и контролировать ситуацию с обогащением урана в Иране. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, МАГАТЭ продолжит инспектировать Иран в таких же масштабах, как и в прошлом году. Он подчеркнул, что в 2018 году МАГАТЭ отметило полное выполнение со стороны ИРИ своих обязательств по «ядерной сделке», однако с мая 2019 года констатирует их сокращение. Несмотря на это, Корнел Ферута отметил, что важно продолжать сотрудничество с Ираном даже несмотря на его последние действия по частичному выходу из СВПД. Он отметил, что МАГАТЭ будет держать ситуацию под контролем.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.