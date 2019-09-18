Тегеран, , 11:27 — REGNUM Известный иранский политолог, эксперт в области международных отношений Миргасем Момэни заявил, что европейские страны — члены СВПД покинут соглашение в случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе интервью корреспонденту Mehr политолог отметил, что Великобритания, Франция и Германия ждут итогов президентских выборов в США в 2020 году, чтобы принять окончательное решение по СВПД. В случае победы Трампа на выборах «крах» СВПД будет неминуем.

По мнению Миргасема Момэни, европейцы будут пытаются найти себе оправдание, обвиняя Иран в невыполнении обязательств по «ядерной сделке». При этом он отметил, что до сих пор ЕС не предпринял никаких реальных мер для «спасения» соглашения. Он также предположил, что после третьего сокращения Ираном обязательств по СВПД ЕС продолжит бездействовать на фоне нарастающего кризиса вокруг «ядерной сделки».

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.