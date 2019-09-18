18 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Польша высасывает с Украины трудовые ресурсы. И сами украинцы в Польше уже не хотят работать за гроши, их зарплатные амбиции резко выросли. Все это ставит серьезные вызовы перед Киевом. Что ему делать? Есть два варианта. Быстрый – сделать из Польши на Украине врага. Медленный – развивать экономику, повышать зарплаты, улучшать условия жизни.

Станислав Стремидловский, , 09:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания EWL S.A. и Институт восточноевропейских исследований Варшавского университета (SEWUW) представили очередное исследование о положении украинских мигрантов, озаглавив его на этот раз как «Украинцы на польском рынке труда: опыт, проблемы и перспективы». По данным опроса, проведенного с 17 апреля по 31 мая 2019 года по методу прямого индивидуального собеседования 855 граждан Украины, которые приехали на работу в Польшу, был сделан интересный вывод: у соседей страны на Висле резко выросли аппетиты.

Если в 2018 году самой большой группой украинцев на польском рынке труда (более 40%) являлась та, члены которой были готовы на самую низкую почасовую ставку (9−11 злотых), то в 2019 году их численность упала до 6% работников. Группа желающих зарабатывать от 13 до 15 злотых в час удвоилась (33%), a тех, кто не согласен опуститься ниже 15—20 злотых, даже утроилась (19%). Согласно полученным данным, наибольшую группу (более 36%) составляют трудовые мигранты с Украины, которые планируют заработать 5—10 тысяч злотых за время пребывания в Польше (после вычета стоимости проживания и трансферта). Менее притязательные работники, рассчитывающие на 3—5 тысяч злотых, составляют 27%. Каждый восьмой респондент заявил, что намерен заработать 10—30 тысяч злотых.

Польша theSOARnet

Исследование показывает, что работа в Польше среди «наших восточных соседей перестала восприниматься как новое явление». Если в 2018 году почти две трети опрошенных украинцев работали в Польше впервые, то в 2019 году процент людей, не имевших такого опыта, снизился до 49%. Граждане Украины стали также больше задерживаться в стране на Висле. В 2018 году более 54% респондентов заявили, что они работали менее трех месяцев, а в 2019 году этот период уже составлял от трех до шести месяцев. Кроме того, растет число трудовых мигрантов, которые хотели бы переехать в Польшу на постоянное место жительства. В 2018 году 22% работников с Украины проявили желание постоянно проживать в стране на Висле, в этом году — уже 33%. Каждый пятый гражданин Украины, работающий в Польше (22%), хотел бы «прожить в нашей стране несколько лет».

Причины желания приехать (по популярности) таковы: высокое качество жизни в Польше, более высокий (чем на Украине) заработок, лучшая перспектива для детей. Интересно и то, что «27% граждан Украины, работающих в Польше, рассматривают возможность открытия собственного бизнеса в нашей стране». Полученные данные ярко характеризуют деятельность режима Порошенко на Украине, как говорится, по плодам узнаете их. Но также говорят и о серьезности вызовов, оставленных прошлым президентом новому, Владимиру Зеленскому. За последние пять лет Польша стремительно вернулась на Украину, став заметным явлением не только на национальном, но и региональном уровне. Все чаще и чаще в провинциальной украинской прессе можно встретить материалы противоположной направленности — одни рекламируют польский язык и работу в Польше, другие на негативных примерах убеждают украинцев оставаться в своей стране.

Школа с польским языком обучения во Львове Водник

Понимают ли в Киеве, что на кону? Судя по всему, да. «Трудовой ресурс на Украине уже сократился до примерно 15 млн человек против 18 млн в 2012—2013 годах. Виной этому не только миграция, но и плохая демографическая ситуация в стране. Срочно необходимо увеличить трудовой ресурс не менее чем на 10%», — заявил каналу 112.ua советник президента Украины Олег Устенко. По его словам, потеря людей несет серьезные риски и угрозы для страны. Если нынешние темпы оттока человеческого ресурса сохранятся, то «амбициозная задача, поставленная президентом по резкому наращиванию темпов экономического роста, окажется невыполнимой». Напомним, что Зеленский пообещал рост экономики Украины на 5−7% в год. Помимо того, «дальнейшее ухудшение ситуации несет серьезные угрозы для всей системы социального обеспечения в стране и пенсионного обеспечения».

Олег Устенко Gov.ua

Однако успешно конкурировать с Польшей будет трудно. Особенно в ситуации, когда резко выросли амбиции украинских трудовых мигрантов по части желаемых зарплат и появилась сравнительно большая группа граждан Украины, желающих открыть свое дело в стране на Висле. Примерно по такой схеме развивалась польская община в Великобритании, чьи члены, видимо, уже безвозвратно потеряны для Польши. Но чем может ответить Киев в условиях дефицита времени и негативных тенденций? У него есть два варианта действий. Первый: из Украины воюющей сделать Украину мирную, активно стимулировать экономику, повышать зарплаты. Создать приемлемые условия жизни, показать перспективы работающим украинцам и их детям. Для этого придется очень сильно напрячься, чтобы догнать Польшу, которая и сама не стоит на месте, наращивая разрыв, при этом вовлекая приезжающих украинцев в социальные программы, рассчитанные на поляков.

Второй вариант: сформировать на Украине крайне непривлекательный образ Польши. Разжигать вражду к этой стране, используя сложное историческое прошлое. По сути, переориентировать нацеленный на выработку стойкой русофобии и ненависти к России информационно-аналитический аппарат против всего польского и поляков. Частично, кстати, эта работа велась при Порошенко, когда на государственном уровне прославлялись украинские националисты, сотрудничавшие с нацистами и убивавшие мирных поляков. Кадры есть, особенно на Западной Украине, где антипольская историческая составляющая стала постоянным элементом повседневной жизни. Правда, ставка на пропагандистов-националистов опасна тем, что вместе с борьбой против Польши будет подрывать электоральную базу новой власти в Киеве. Но зато эту технологию можно развернуть гораздо быстрее, чем заниматься рассчитанной на долгую перспективу стратегией экономически-социального развития Украины.

Посмотрим, что выберет Зеленский.