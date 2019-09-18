Копенгаген, , 11:17 — REGNUM Министр финансов Дании Николай Ваммен покинул неформальную встречу глав финансовых ведомств стран ЕС в Хельсинки, на которой обсуждались экономические способы замедления климатических изменений. Представитель Дании предпочел вместо этого посетить Конгресс социал-демократов в Ольборге. Такой поступок вызвал критику, в том числе со стороны бывшего заместителя генерального директора в Еврокомиссии Йенса Ниманда Кристенсена.

«Крайне важно, чтобы глава ведомства присутствовал на подобных встречах для того, чтобы заводить новые контакты и продвигать датские интересы. То, что наш министр не присутствовал на встрече в Хельсинки — большая проблема для Дании», — отметил политик. По мнению Йенса Ниманда, именно на таких встречах создаются союзы и закладывается фундамент для последующих важных решений — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Предыдущее датское правительство критикуют за то, что его члены часто игнорировали министерские встречи в рамках ЕС. Глава европейского комитета в Фолькетинге Ева Кьер Хансен удивилась тому, что датский министр поставил Конгресс социал-демократов на первое место. «Важно, чтобы предпринимались все попытки повлиять на процесс принятия решений в ЕС. Удивительно, что наш министр не участвует во встречах, на которых обсуждается вопрос, стоящий одним из первых на повестке дня», — заявила депутат.

В письменном обращении к агентству DR Николай Ваммен отметил, что успел поучаствовать в ряде дискуссий со своими коллегами из других стран ЕС до отъезда. Министр также подчеркнул, что был не один на встрече в Хельсинки, и что Дания была представлена компетентными чиновниками.