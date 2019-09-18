Токио, , 10:08 — REGNUM Южнокорейские СМИ выразили обеспокоенность перестановками в Кабинете министров Японии, которые были осуществлены 11 сентября премьер-министром Синдзо Абэ. В свою очередь, правительственные СМИ КНР выразили большую надежду на дальнейшее улучшение отношений при новой администрации Абэ.

По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, в частности, телестанция Южной Кореи YTN раскритиковала назначение бывшего главы МИД Таро Коно министром обороны. «Как министр иностранных дел Японии, Коно проявлял излишний энтузиазм, критикуя Южную Корею», — транслировала станция.

YTN также выразила недовольство по поводу нового министра образования и нового главы МИД — два поста, за которыми тщательно «наблюдают» в Сеуле и ловят каждое слово.

В Китае же были рады назначению Коно министром обороны, так как он «приложил огромные усилия для улучшения японо-китайских отношений»

Тем не менее, в обеих странах сделали вывод, что новое правительство «будет сильнее продвигать свои позиции».