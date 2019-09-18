Воронеж, 18 сентября 2019, 09:22 — REGNUM Четыре — пять руководителей районов Воронежской области покинут должности до конца 2019-го и в начале следующего года, об этом губернатор Александр Гусев сказал в программе «Вести Интервью».
О ком именно идёт речь, глава региона не уточнил, но подчеркнул — абсолютное большинство действующих сегодня глав районов должны продолжить работу. В частности, продолжит работу глава Аннинского района Василий Авдеев, который занимает должность с 1991 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно об отставке с поста Нижнедевицкого района Валентина Копылова, назначенного на должность в 2017 году.