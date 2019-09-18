Харгейса, , 10:52 — REGNUM Согласно сообщениям СМИ, президент Сомалиленда Муса Бихи признает, что Китай в настоящее время является крупнейшим игроком на Африканском Роге и собирается сделать его заменой ОАЭ, которые активно инвестируют в экономику самопровозглашенного государства. Ранее президент Бихи по приглашению своего коллеги из Джибути Исмаила Омара Гюлеха посетил Джибути, где осмотрел комплекс свободной торговли, а также грандиозные инфраструктурные проекты, реализуемые Китаем. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство Caasimada.

Президент Бихи посетил комплекс свободной зоны в Джибути, водную плотину Арта и железную дорогу Эфиопия-Джибути, которые были построены на финансовые средства Китая. Президент Сомалиленда отметил, что концепция, которую Джибути воплотил в жизнь, состоит в том, чтобы служить миллионам людей во всем мире, предоставляя портовые услуги в Африке.

Двусторонние связи ОАЭ с Джибути являются крайне напряженными, и Гюлех попытался убедить Бихи, что ОАЭ не могут выполнить инвестиционные сделки, которые были подписаны с Сомалилендом.

Сообщается, что главе Сомалиленда посоветовали отменить сделки с ОАЭ и подписать соглашения с правительством Китая. Через несколько дней после этого президент объявил, что строительство военной авиабазы ОАЭ в стране прекращено, в связи с чем аэропорт Бербера будет использоваться в гражданских целях. Однако позже Муса Бихи все же отменил свое решение и заявил, что все остается, как есть.

Также президент Джибути предложил провести зашедшие в тупик переговоры между Сомалилендом и Сомали. Лидер Джибути пообещал сыграть роль посредника, чтобы подвести сомалийского лидера и сомалилендского коллегу к возобновлению переговоров, которые предложил провести в его стране.