Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбурге 18 сентября на заседании Заксобрания региона депутат Владимир Фролов на своем столе выставил табличку, где продемонстрировал свои политические взгляды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не поддерживаю выборы губернатора» — такая надпись является содержанием таблички.

Между тем, стоит напомнить, что осенью 2018 года депутатский корпус внёс поправки в регламент Заксобрания. Согласно им под запрет попали любые агитационные материалы в зале во время проведения заседаний депутатов. По мнению авторов поправок, плакаты, листовки, таблички, выражающие политические убеждения, не должны мешать обсуждению законопроектов.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост претендовали пять кандидатов. Победу с большом отрывом от оппонентов одержал врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»). Он набрал почти 66%.

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