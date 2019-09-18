Сеул, , 09:22 — REGNUM Президент Южной Кореи и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили атаку на нефтяную компанию Aramco. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, во время телефонного разговора Мун Чжэ Ин и Мухаммед ибн Салман аль Сауд обменялись мнениями о ситуации в регионе, а также договорились укреплять партнерские отношения в борьбе с терроризмом.

Глава Южной Кореи отметил, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является угрозой безопасности для всего мира, а также подчеркнул, что мировое сообщество должно активно реагировать на данную проблему.

Кроме того, южнокорейский лидер добавил, что Сеул приложит все усилия по искоренению терроризма, чтобы атаки, ставящие под угрозу энергетическую безопасность, больше не повторились.

В свою очередь, принц Саудовской Аравии согласился с мнением южнокорейского коллеги с тем, что мировое сообщество должно объединить усилия для решения проблемы терроризма. Также он попросил главу Южной Кореи оказать содействие в создании системы ПВО Саудовской Аравии, чтобы в дальнейшем избежать подобных случаев.