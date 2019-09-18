Аддис-Абеба, , 09:57 — REGNUM На следующий день после того, как СМИ Кении сообщили о закрытии двух трансграничных автомагистралей из Эфиопии в Кению под предлогом борьбы с распространением незаконной торговли в регионе, власти Эфиопии поспешили отвергнуть обвинения, заявив, что информация «не имеет связи с реальностью». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Borkena.

Новость о закрытии дороги также распространялась кенийскими журналистами в социальных сетях Twitter и Facebook. Однако власти Эфиопии заявляют, что между двумя странами нет никакой «действующей» границы, и, тем более, там не проводятся мероприятия, которые могли бы препятствовать проезду транспорта в обе стороны.

Посол Эфиопии в Кении и Маврикии Мелес Алем заявил, что новость о закрытии дорог в Мойале (пограничный город между Эфиопией и Кенией) безосновательна и вообще смахивает на «утку».

Согласно отчету Standard Media, со стороны Кении по трассам в Эфиопию ввозят нелегальные грузы, включая огнестрельное оружие, колоннами от 30 до 50 грузовиков, с чем борются власти Эфиопии. А подъездные пути к границе по трансграничным автомагистралям могут быть полезны еще и тем, кто уклоняется от уплаты налогов на торговлю другими видами товаров.