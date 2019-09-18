Ереван, , 09:26 — REGNUM На допрос в Армении по делу 1 марта вызовут бывшего генерального прокурора страны Агвана Овсепяна, 18 сентября сообщает газета «Паст».

По информации издания, власти уже приняли это решение, которое будет реализовано до конца сентября. На данным момент, экс-генпрокурор страны проходит в качестве свидетеля по делу 1 марта, но статус его может измениться, и он станет обвиняемым.

Напомним, в 2008 года оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном после оглашения итогов президентских выборов начала проводить серии протестов в Ереване. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника правоохранительных органов, ранения получило не менее 230 человек.

По делу 1 марта в качестве обвиняемых проходят бывший президент республики Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян и другие высокопоставленные политические деятели.