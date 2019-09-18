Бужумбура, , 09:17 — REGNUM Комитет ООН по расследованию нарушений в Бурунди пришел к выводу, что президент страны Пьер Нкурунзиза несет личную ответственность за серьезные нарушения прав человека в стране. Об этом сообщает ВВС Africa.

Эксперты представили свой окончательный доклад перед международным советом по правам человека в Женеве. Следователи установили, что члены оппозиции, их семьи и люди, которые не сотрудничали с правящей партией в преддверии выборов в 2020 году, были «убиты, похищены или подвергнуты пыткам».

В докладе комиссии ООН также говорится, что агенты национальной разведывательной службы, полиции и молодежного крыла правящей партии были основными виновниками преступлений против человечности.

Представитель правительства Бурунди Табу Реноват отклонил выводы как политически мотивированные.