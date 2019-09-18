Белград, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, комментируя намерения Франции и Германии принять участие в выстраивании диалога между Белградом и Приштиной об открытых между республиками вопросах, заявила, что если Париж и Берлин могут оказать помощь в данной ситуации, то пусть помогут. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По ее словам, несмотря на то, что Сербия не всегда солидарна с Францией и Германией, они остаются важными партнерами, с которыми «хорошо налажена коммуникация».

Брнабич напомнила, что Париж вместе с Берлином призывали Приштину снять стопроцентные пошлины с сербских товаров.

«Если они (Франция и Германия) могут помочь, то пусть помогут. Я надеюсь, что диалог возобновится как можно скорее», — сказала премьер-министр.

Она добавила, что от бремени стопроцентных пошлин сильно страдает не только центральная Сербия, но и сербы, проживающие на территории Косово.