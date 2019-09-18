Париж, , 09:09 — REGNUM Эксперты из Франции по запросу Саудовской Аравии отправятся в королевство, чтобы принять участие в расследовании атак на нефтяные объекты, сообщили в пресс-службе администрации президента Пятой Республики.

«В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы, которые ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

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