Киев, 18 сентября 2019, 09:12 — REGNUM Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка призвал не делать поспешных выводов о пожаре в доме экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил вечером 17 сентября, сообщил «Интерфакс-Украина».
Рябошапка считает преждевременными рассказы о некой связи между ДТП в Лондоне, в котором пострадала Гонтарева, сожжением автомобиля её сына и пожаром в доме.
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Напомним, ранее под Киевом вспыхнул пожар в доме, принадлежащем бывшей главе Национального банка Украины Гонтаревой, которая живёт в Лондоне и отказывается приезжать на Украину для дачи показаний в ряде громких дел.
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