Киев, , 09:12 — REGNUM Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка призвал не делать поспешных выводов о пожаре в доме экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом он заявил вечером 17 сентября, сообщил «Интерфакс-Украина».

"Не нужно каких-то преждевременных выводов относительно того, что там было, кто виноват или кто может быть виновен. Давайте дождемся результатов, хотя бы предварительных», — рассказал он.

Рябошапка считает преждевременными рассказы о некой связи между ДТП в Лондоне, в котором пострадала Гонтарева, сожжением автомобиля её сына и пожаром в доме.

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«Пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые потом приводят в нашем воображении к определённым персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку», — прокомментировал он.

Напомним, ранее под Киевом вспыхнул пожар в доме, принадлежащем бывшей главе Национального банка Украины Гонтаревой, которая живёт в Лондоне и отказывается приезжать на Украину для дачи показаний в ряде громких дел.

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