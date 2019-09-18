Атланта, США, , 11:03 — REGNUM Экс-президент США Джимми Картер, которому в октябре исполнится 95 лет, сказал во вторник, 17 сентября, что он «не справился бы с должностью президента в возрасте 80 лет». Картер сообщил об этом во время своего ежегодного доклада в Центре Картера в Атланте (США). Об этом 18 сентября передает агентство Associated Press.

Картер, занимавший должность президента с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди всех глав США. Он не связал свои слова напрямую ни с одним из своих коллег-демократов, баллотирующихся на пост президента в 2020 году, 76-летним Джо Байденом и 78-летним Берни Сандерсом.

«Я надеюсь, что есть ограничение по возрасту, — сказал Картер со смехом, отвечая на вопросы аудитории. — Если бы мне было всего 80 лет…, я не думаю, что я мог бы взять на себя обязанности… президентства».

Картер, 39-й президент США, покинул свой пост в 1981 году в возрасте 56 лет после того, как проиграл на президентских выборах Рональду Рейгану, который, в свою очередь, занимал должность президента два срока подряд и покинул пост в возрасте 77-и лет.