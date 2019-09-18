В преддверие рассмотрения на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) законопроекта, предполагающего внесение поправок, возвращающих всенародные выборы мэра Барнаула, авторы инициативы — активисты партии «Справедливая Россия» — проводят не только одиночные пикеты, но и мини-опрос респондентов. Согласно официальной информации, размещенной на сайте эсеров, в конце августа 2019 года только за одну неделю в Барнауле было собрано более тысячи подписей желающих «отмены назначения хозяина города послушным депутатским большинством».

Барнаул, , 08:59 — REGNUM Читайте также: В Барнауле проходят пикеты в поддержку возврата выборов мэра

Из ответов респондентов следует, что возврат всенародных выборов градоначальника необходим потому, что: «Назначения надоели. Раньше ты знал, кого выбираешь: приходили агитаторы, рассказывали про каждого кандидата, его программу. А теперь кого-то назначают, мы и представления о нем не имеем. Он отчитывается перед губернатором, и все. Потом удивляемся, почему так плохо живем»; «Если будут назначенцы, ничего не изменится в лучшую сторону. Так же будет продолжаться воровство и коррупция»; «Потому что сверху назначают своих, удобных власти руководителей. А на выборах — люди выбирают»; «Более объективный подход к выбору кандидата».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год. Инициатива «Справедливой России» по возвращению этого способа определения градоначальника стартовала в августе 2019 года, после того как в отставку был отправлен очередной «сити-менджер» Игорь Савинцев.

«Назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность, оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами», — заявлял ранее руководитель фракции «СР» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов.

Руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) Владимир Семёнов полагает, что у Барнаула есть все шансы вернуть всенародные выборы мэра.

«В одном Барнауле живёт втрое больше людей, чем во всей Республике Алтай. Такие крупные города должны иметь альтернативные способы выборов», — заявил парламентарий.

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Между тем депутат-единоросс Борис Трофимов в ходе недавней online-конференции заявил, что действующее законодательство по выборам в полной мере соответствует нормам федерального. Также он отметил, что избиратели ещё ни разу не ставили вопрос возврата всенародных выборов мэра Барнаула «тем девятерым депутатам, которые избраны в АКЗС по одномандатным округам».

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