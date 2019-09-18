Манила, , 08:55 — REGNUM Филиппинские чиновники заявили, что через неделю после ареста 277 жителей Китая, подозреваемых в мошенничестве, были задержаны более 300 подозреваемых китайских хакеров, передает Le Figaro.

Иммиграционное агентство объявило во вторник вечером, 17 сентября, о задержании 324 граждан Китая во время операции, которая прошла в городе Пуэрто-Принцеса, в провинции Палаван.

«Эти иностранцы были задержаны на месте преступления, в восьми гостиницах и учреждениях города», — говорится в сообщении агентства.

Джаме Моренте, уполномоченного по вопросам иммиграции, заявил, что эти люди, в основном без документов, будут подвергнуты процедуре высылки. По его словам, служба продолжит отслеживать нелегальную иммиграцию, в том числе тех, кто «занимается несанкционированной игорной онлайн-деятельностью, компьютерным взломом и инвестиционным мошенничеством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Филиппин арестовала 277 китайцев во время рейда по делу об инвестиционном мошенничестве в Маниле. Следователи искали четырех человек, разыскиваемых в ходе расследования мошенничества в Китае, но операция привела к аресту еще 273 человек. Подозреваемые, которые не имели надлежащего статуса, также разыскивались в Китае.

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