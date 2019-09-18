Махачкала, , 09:06 — REGNUM Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов, находящийся под следствием по делу о мошенничестве, освобожден от должности. Указ об этом подписал глава республики Владимир Васильев.

«Освободить Хасбулатова Османа Хасбулатовича от должности <…> по собственному желанию», — сказано в документе, опубликованном на сайте главы региона.

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Напомним, Хасбулатов был задержан 30 апреля 2019 года, а на следующий день заключен под стражу по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2015 году он, будучи руководителем системы многофункциональных центров Дагестана, похитил более 20 млн рублей при закупке товаров для нужд центров.

В конце июня 2019 года стало известно, что обвиняемый признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Кроме того, чиновник добровольно возместил часть нанесенного ущерба в размере 3 млн рублей, а на остальную сумму был наложен арест на его имущество. В связи с этим суд смягчил меру пресечения Хасбулатову до домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министерством экономики Дагестана в статусе временно исполняющего обязанности руководит первый заместитель Хасбулатова, заслуженный экономист республики Гаджи Султанов.

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