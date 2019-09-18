Кито, , 08:41 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора (однопалатный парламент) большинством голосов приняла решение о выходе из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом 18 сентября сообщила газета Comercio.

По данным издания, за данное решение высказалось 79 депутатов (при необходимых 70 голосах), 36 проголосовало против и ещё 4 — воздержались.

Также известно, что окончательный выход Эквадора из УНАСУР состоится через шесть месяцев после того как будут окончены соответствующие, предусмотренные учредительным документом, процедуры.

Напомним, ранее, 11 марта текущего года, Эквадор заявил о приостановке своего участия в УНАСУР.

Отметим, ранее о своем решении окончательной выйти из УНАСУР объявили Парагвай Перу и Колумбия. Также свое членство в организации приостановила Чили, а Бразилия и Аргентина направили свои уведомления о выходе из УНАСУР в апреле текущего года. В настоящее время в составе УНАСУР остаются Боливия, Венесуэла, Гайана, Суринам и Уругвай.