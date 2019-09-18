Джуба, , 08:33 — REGNUM Группа экспертов ООН предупредила, что Южный Судан рискует быть втянутым в полномасштабный конфликт, если сторонникам жесткой линии будет позволено саботировать прошлогоднее мирное соглашение. Об этом сообщает ВВС Africa.

«Политические элиты Южного Судана способны жить странным образом, не обращая внимания на сильные страдания миллионов жителей страны», — сказала Ясмин Соока, председатель Комиссии ООН по правам человека в Южном Судане.

В заявлении на заседании Совета ООН по правам человека она отметила, что она и ее коллеги недавно вернулись из поездки в Южный Судан, где они обнаружили, что большинство граждан голодали каждый день.

«Голод в Южном Судане не является случайным. Он был частью преднамеренной стратегии воюющих сторон, направленной против гражданских лиц, что может быть равносильно военным преступлениям… Нет сомнений в том, что ответственность за продолжающуюся гуманитарную катастрофу в Южном Судане полностью лежит на враждующих политиках страны», — заявила Соока.

Она сказала, что комиссия приветствовала недавнюю встречу президента Сальвы Киира и лидера оппозиции Риека Мачара, который обязался соблюдать ноябрьский крайний срок для создания переходного правительства.

Но Соока добавила, что все еще есть сторонники жесткой линии, которые не желают идти на компромисс по таким ключевым вопросам, как «количество государств, их границы и меры безопасности».

Эти люди «могут саботировать прогресс в реализации соглашения», — сказала она, отметив, что их нежелание прийти к компромиссу ставит Южный Судан «под угрозу полномасштабной войны».

Соока призвала членов Совета оказать давление на лидеров Южного Судана, где с момента начала гражданской войны в 2013 году почти четыре миллиона человек покинули свои дома, и обеспечить создание единого правительства.

По ее словам, одним из следующих шагов должно стать возмещение ущерба многим жертвам конфликта.

Эксперт ООН предложила, чтобы 1% ежегодных доходов Судана от нефти направлялся в фонд репараций и компенсаций «вместо того, чтобы, как сообщалось, их в личных целях использовали политические элиты».

«Государства-члены Африканского союза и Организации Объединенных Наций имеют право сделать это», — подчеркнула она.