Барнаул, , 08:26 — REGNUM Руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном собрании (АКЗС) Владимир Семёнов полагает, что у Барнаула есть все шансы вернуть всенародные выборы мэра. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поддержанный партией соответствующий законопроект, вынесенный на ближайшую сессию парламента, он напомнил, что население Барнаула в три раза превышает численность всех жителей Республики Алтай.

«Мы отстаиваем интересы наших избирателей и их право избирать главу города. Поэтому безусловно, в вопросе возврата прямых выборов мэра краевой столицы мы будем занимать активную позицию. Думаю, что у нас есть все перспективы. Если раньше был федеральный тренд на назначение или на избрание депутатским корпусом, то сейчас многие столичные города субъектов выбирают мэра, и я считаю, что это правильно.

У нас в Барнауле 700 тысяч населения, это в несколько раз больше, чем некоторых субъектах Российской Федерации, например, в Республике Алтай. В одном Барнауле живёт втрое больше людей, чем во всей Республике Алтай. Такие крупные города должны иметь альтернативные способы выборов.

Ещё раз повторю, раньше была чёткая установка федерального центра в отношении мэров: лито назначаем, либо избираем депутатским корпусом. Сейчас появились другие варианты. Например, выборы мэра Новосибирска. Почему бы нам не выбирать мэра Барнаула? Поэтому думаю, что вполне удастся принять этотзаконопроект».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год. Инициатива «Справедливой России» по возвращению этого способа определения градоначальника стартовала в августе 2019 года, после того, как в отставку был отправлен очередной «сити-менджер» Игорь Савинцев.

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Руководитель фракции «СР» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов напомнил, что «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность, оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами.

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Любопытно и заявление председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого Законодательного собрания Бориса Трофимова, сделанное 3 сентября 2019 года в ходе online-конференции. Парламентарий-единоросс утверждает, что действующийзакон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края» в полной мере соответствует нормам федерального законодательства. Также он отметил, что избиратели ещё ни разу не ставили подобный вопрос «тем девятерым депутатам, которые избраны в АКЗС по одномандатным округам».

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С его утверждением оказались не согласны представители трёх оппозиционных сил в алтайском парламенте: 26 сентября 2019 года они выносят на сессию законопроект с соответствующими поправками в законодательство, а справедливороссы инициировали проведение одиночных пикетов в поддержку возврата выборов мэра Барнаула.

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