Кызыл, , 08:18 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата в Верховном хурале Республики Тува. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

Владимир Жириновский Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик возглавлял республиканский список кандидатов Тувинского отделения ЛДПР на выборах в парламент региона, прошедших 8 сентября. Партия набрала по единому округу 7,75% голосов, что позволило ей претендовать на два мандата.

После отказа Жириновского, его право на хуральское кресло было передано Андриану Ооржаку. Также от своего мандата отказался депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров, значившийся вторым в списке — его место займёт Владимир Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер российских либерал-демократов отказался от мандата в заксобрании соседнего Алтая, где партия набрала чуть больше 12%.

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