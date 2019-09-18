Киев, , 08:15 — REGNUM Действующий мэр Киева Виталий Кличко намерен принять участие в выборах мэра Киева. Об этом он заявил 17 сентября на брифинге.

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«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — рассказал он.

Кличко отметил, что видит Киев европейским городом, и намерен отстаивать интересы его жителей.

Напомним, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий проведение внеочередных выборов мэра Киева 8 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что выполнил основные задачи на своём нынешнем посту, и может также принять участие в выборах мэра Киева.

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