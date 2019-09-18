Барнаул, , 07:56 — REGNUM В преддверие рассмотрения законопроекта о возвращении всенародных выборов мэра Барнаула авторы инициативы — представители алтайского отделения парти «Справедливая Россия» — организовали пикеты в краевой столице. Как пояснил сегодня, 18 сентября, корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции «СР» в алтайском парламенте Александр Молотов, речь идёт об одиночных пикетах, для которых не требуется согласования с властями.

«Нами собрано более 1000 подписей. Конечно, «юридической» силы они не имеют, это, скорее, наглядное доказательство того, что «Единая Россия» не права, когда говорит, что сами людям не нужны всенародные выборы мэра Барнаула», — пояснил Александр Молотов.

Он также напомнил, что главный аргумент партии власти заключается в том, что сами горожане, якобы, не хотят возврата выборов.

«Мы же хотим доказать, что это не так, поэтому просим поддержки у всех, кому неравнодушна судьба Барнаула, кто считает, что имеет право сам решать, кому управлять нашим городом», — подчеркнул лидер фракции «СР» Александр Молотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Барнаула избирался всенародно с 1996 по 2010 год. Летом 2019 года инициатива возвращения всенародных выборов мэра Барнаула стартовала с подачи справедливороссов после очередной отставки «сити-менеджера» и была поддержана оппозиционными фракциями Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) — ЛДПР и КПРФ.

Не обошлось без провокации: в социальных сетях стали активно распространять сообщение о том, что, якобы ни коммунисты, ни представители либерально-демократических сил не в курсе о том, что они поддерживают законопроект о возврате всенародных выборов мэра Барнаула.

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