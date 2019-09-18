Сухум, , 07:53 — REGNUM Учения НАТО в Грузии принимают всё более наступательный характер, что волнует российскую сторону, заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва во время контактов с грузинской стороной, в том числе в рамках Женевской дискуссии, привлекает внимание всех партнеров к этой проблеме.

Российский дипломат добавил, что Грузия развивает военное сотрудничество не только с НАТО, но и с США в рамках двусторонних отношений. В частности, готовятся соглашения о размещении американских инструкторов в Грузии, добавил Двинянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа МИД Южной Осетии отреагировал на совместные военные учения Грузии и НАТО Agile Spirit 2019. В министерстве заявили, что маневры являются продолжением провокационного курса Североатлантического альянса на поддержку реваншистских амбиций Грузии в отношении Южной Осетии.

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