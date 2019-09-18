Сеул, , 07:53 — REGNUM Глава Национального агенства разведки Южной Кореи отправился с визитом в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агенства.

По их словам, цель визита — подготовка к поездки президента страны в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что глава Южной Кореи будет находиться в Нью-Йорке в период с 22 по 24 сентября.

Отметим, что в рамках своего визита в США Мун Чжэ Ин встретится с Дональдом Трампом, а также с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и лидерами ряда стран.