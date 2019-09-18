Тунис, , 07:50 — REGNUM Во второй тур президентских выборов в Тунисе вышли академик Кейс Саид и бизнесмен, который в настоящее время находящийся в тюрьме, Набиль Каруи, передает Le Figaro.

«Согласно официальным результатам, Кейс Саид получил 18,4%, а Набиль Каруи — 15,58%», — заявил глава избирательного комитета (Isie) Набиль Баффун на пресс-конференции, добавив, что окончательная явка составила 49%.

Кандидат от исламской партии Эннахдха Юсеф Чахед занял третье место, набрав 12,88% голосов.

Известно, что Кейс Саид отстаивает децентрализованную и основанную на широком участии демократию. Набиль Каруи, хотя и является членом тунисского истеблишмента, также выступает в качестве «антисистемного» кандидата. Этот бизнесмен находится под следствием по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он находится под следствием с 23 августа. Кандидат очень популярен в неблагополучных районах центральной части Туниса, где он в последние годы организовывал благотворительные акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября избирательная комиссия в Тунисе начала процесс сбора голосов из 24 избирательных округов страны.

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