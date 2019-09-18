Вашингтон, 18 сентября 2019, 07:57 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо пересмотреть свою антитеррористическую стратегию, заявили сотрудник Школы международной службы (SIS) в Американском университете Джессика Триско Дарден и эксперт из Американского института предпринимательства Эван Абрамски в статье для издания The Hill.
По словам экспертов, в рамках нынешнего подхода США рискуют вложить слишком много усилий в реализацию программ по противодействию насильственному экстремизму, которые по большому счёту являются не более чем пустыми словами.
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