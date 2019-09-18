Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Стремясь заработать политические очки, администрация президента США Дональда Трампа рискует ослабить свои военные позиции в ЕС, заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд в статье для издания The Foreign Policy.

По словам Таунсенда, в сентябре 2019 года администрация Трампа дважды предприняла шаги по ослаблению усилий, направленных на укрепление американского военного присутствия в ЕС, сделав ставку на зарабатывание дешёвых политических очков вместо реализации важных проектов и разумной политики.

«Во-первых, в Белом доме объявили о сокращении программы по военному строительству в ЕС более чем на $770 млн… Во-вторых, Соединённые Штаты надеются заключить сделку с Германией, которая, на первый взгляд, собирается увеличить свои военные расходы и сократить военное бремя США в ЕС, но на самом деле это приведёт к ослаблению вооружённых сил ФРГ», — заявил Таунсенд.

Эксперт отметил, что США, стремясь к быстрой победе, упускают из виду одну важную вещь: Германия будет тратить больше на оплату счетов НАТО за электроэнергию и меньше на собственные вооружённые силы. Это бессмысленная победа, подчеркнул Таунсенд.

«Ослабление немецких военных означает увеличение военного бремени для США — это именно то, что Трамп изо всех сил пытается предотвратить», — добавил эксперт.

Напомним, все члены НАТО вносят определённую часть средств в общие фонды военного альянса ($2,6 млрд в 2019 году), средства из этих фондов используют для оплаты расходов, связанных с управлением организацией, а также для создания инфраструктуры в союзных странах, которая может понадобиться силам НАТО.

Процентный вклад каждой страны зависит от размера ВВП и периодически пересматривается. США вносят 22,1%, а Германия — 14,8%. В рамках соглашения с Германией Трамп планирует заставить Берлин увеличить отчисления до 15,9%.

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