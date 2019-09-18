Пемба, Мозамбик, , 07:51 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси объявил о возможности переговоров с исламистскими повстанцами в северной провинции стран Кабу-Делгаду. Он заверил боевиков в том, что переговоры состоятся на условиях «анонимности», передает ВВС Africa.

Этот призыв стал первым призывом правительства страны к переговорам с боевиками. Возможно, на готовность к диалогу повлиял тот факт, что в настоящее время страна готовится к президентским выборам, которые состоятся 15 октября, сообщает телерадиокомпания.

Повстанцы, известные среди местного населения как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с 2017 года совершают отдельные нападения на силы безопасности и гражданских лиц Мозамбика. О группе практически ничего не известно, ее руководство предпочитает оставаться анонимным, передает ВВС.

По оценкам, повстанцы к настоящему времени убили более 200 человек и сожгли более 600 домов в богатой газом северной провинции Мозамбика.